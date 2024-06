Kalinskaya come Sinner: è finale a Berlino

Non solo Jannik, anche la fidanzata Anna Kalinskaya è in finale. Impegnata al WTA 500 di Berlino, la tennista russa ha battuto in tre set Vika Azarenka e giocherà la seconda finale in carriera nel circuito. "Sinner? Sto provando a essere brava quanto lui" ha ammesso sorridente dopo il match

Finale per uno, finale per l'altra. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya viaggiano in parallelo, una nuova coppia del tennis che centra gli stessi traguardi. Se l'azzurro è in finale all'ATP 500 di Halle, la fidanzata è in finale al WTA 500 di Berlino. Due successi per lei a distanza di poche ore: prima nei quarti contro Aryna Sabalenka (la bielorussa si è ritirata dopo pochi game per un problema alla spalla), poi contro Vika Azarenka in tre set. Seconda finale in carriera assicurata per Kalinskaya che domenica andrà a caccia del primo titolo nel circuito. "Sinner? Sto provando a essere brava quanto lui - ha ammesso la russa, sorridente e imbarazzata - In generale cerco di guardare le sue partite, ma oggi non potevo proprio. Vedremo se domani riusciremo a guardare uno la finale dell'altro, intanto gli manderò subito un messaggio".