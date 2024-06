Sinner-Hurkacz, la finale domenica alle 14 su Sky

Alla prima finale in carriera sull'erba, Jannik Sinner affronterà l'amico Hubert Hurkacz, reduce da una settimana praticamente perfetta senza set persi. L'azzurro andrà a caccia del quarto titolo stagionale. La finale è in programma domenica alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ultimo impegno ad Halle per Jannik Sinner. Alla quarta finale stagionale, la prima in carriera sull'erba, l'azzurro affronterà domenica alle 14 l'amico Hubert Hurkacz, n. 9 della classifica mondiale e reduce dalla vittoria in semifinale contro Sascha Zverev. Un match difficile per Jannik che ben conosce il polacco, suo compagno di doppio questa settimana sull'erba tedesca. Hurkacz è arrivato in finale con un cammino perfetto: 4 partite vinte, 0 set concessi e solo due break subiti. Più insidioso, invece, il percorso di Sinner che in semifinale ha battuto il cinese Zhang dopo aver vinto in precedenza tre incontri al terzo set. L'azzurro va a caccia del 14° titolo in carriera mentre per Hurkacz sarebbe il nono in carriera e il secondo ad Halle dove ha già trionfato nel 2022.