Le parole di Sinner dopo il trionfo ad Halle: "Vincere sull'erba vuol dire tanto, alle spalle c'è molto lavoro. A Wimbledon non sarò il favorito assoluto, ma uno dei candidati alla vittoria. In due settimane può succedere di tutto". La dedica alla fidanzata Anna: "Oggi ha perso a Berlino la sua finale, nonostante 5 match point. Mi dispiace..."

C'è Wimbledon nella testa di Jannik Sinner dopo la vittoria all'ATP 500 di Halle, primo titolo della carriera sull'erba. "Non vedo l'ora di giocare Wimbledon, sicuramente avrò più fiducia su questa superficie" ha ammesso il n. 1 al mondo dopo il successo in finale contro Hubert Hurkacz. Jannik sarà tra i favoriti al titolo ai Championships, ma non si considera l'unico candidato al titolo: "Se mi sento il favorito? In uno Slam è diverso - ha spiegato a Sky Sport - Sono contento di essere n. 1, ma sull'erba puoi perdere velocemente. Sono uno dei favoriti, ma non l'unico perché ci sono tanti altri che giocano bene. In due settimane può succedere di tutto, vedremo chi giocherà meglio".