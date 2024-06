Il ranking di questa settimana ha definito anche le 32 teste di serie di Wimbledon, terzo Major della stagione, al via a Londra il prossimo 1° luglio. Jannik Sinner giocherà uno Slam per la prima volta da n°1 del seeding e del mondo, seguito da Djokovic (ancora in dubbio la sua partecipazione) e dal campione in carica Alcaraz. Venerdì è in programma il sorteggio. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW