Musetti: "È un bel periodo, mi sento bene"

Prima volta a Wimbledon da papà per Musetti, accompagnato dalla compagna Veronica e dal figlio Ludovico: "Felice di essere qui con la mia famiglia, mi sento a casa. Al Queen's ho vissuto una delle settimane più belle della mia vita, mi sto adattando bene alla superficie e sto bene. Sinner n. 1 del seeding è motivo d'orgoglio per tutta l'Italia". Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio