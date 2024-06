Sinner-Hanfmann lunedì pomeriggio LIVE su Sky

Debutto sul Campo 1 per Sinner che lunedì affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, n. 95 al mondo, già battuto lo scorso anno all'esordio agli US Open. Il match sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà contro Yannick Hanfmann il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon . Per la prima volta n. 1 in uno Slam, l'azzurro debutterà lunedì pomeriggio (terzo match dalle 14) sul Campo 1 dell'All England Club. Sarà quasi un déjà-vu per Sinner che lo scorso anno iniziò un altro major (lo US Open 2023) contro il tennista tedesco, oggi n. 95 al mondo, perdendo appena cinque game. Semifinalista un anno fa sui prati inglesi, Sinner si presenta ai Championships da campione dell'ATP 500 di Halle , primo titolo in carriera sull'erba. Hanfmann, invece, ha perso tre partite su cinque giocate quest'anno su erba e a Wimbledon non ha mai superato il primo turno.

Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann , valido per il 1° turno di Wimbledon, è in programma lunedì 1 luglio, terzo match dalle 14 sul Campo 1 dell'All England Club di Londra (Inghilterra). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Come seguire Wimbledon su Sky Sport e NOW

