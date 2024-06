Dal conte Gino De Martino, primo italiano di sempre a Church Road nel 1911, a Matteo Berrettini, primo e unico finalista al maschile, passando per Sinner, Errani/Vinci e non solo. È lunga la storia azzurra ai Championships: ripercorriamola con alcune delle tappe più importanti. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio