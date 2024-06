Nelle prossime ore inizia anche il torneo di Matteo Berrettini: "Mi sento con grandissima energia e voglia di far bene. La ‘macchina’ sta bene: ha bisogno di match, di continuità, di giocare fondamentalmente. Ora mi sento veramente dentro al torneo, non succedeva da un po’. Era sempre un ‘ce la farò o non ce la farò". E sul possibile incrocio con Sinner al 2° turno: "Sto pensando alla partita di domani ed è già un miracolo. Poi vedremo"