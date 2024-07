Era la testa di serie n° 3, ma a poche ore dal suo esordio a Wimbledon ha annunciato sui propri canali social il forfait per un problema alla spalla: "Ho provato di tutto e spinto al massimo durante gli allenamenti, ma giocare avrebbe solo peggiorato la situazione. Wimbledon significa tantissimo per me e tornerò più forte che mai". Sarà sostituita dalla lucky loser Erika Andreeva. La 137esima edizione dei Championships è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

PROGRAMMA DI OGGI