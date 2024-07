Jannik Sinner commenta la sofferta vittoria in 4 set con il tedesco Hanfmann, che lo proietta a un 2° turno complicato con Berrettini: "E' stato complicato oggi, lui ha spinto tanto ma spero di elevare il mio livello. Con Matteo sarà dura, qui ha fatto finale e sa giocare sull'erba. Ogni partita però è diversa, sarà sicuramente una bella sfida". Guarda il video con l'intervista. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

SINNER-HANFMANN, HIGHLIGHTS