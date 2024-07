Sonego batte Navone: è al 2° turno

Lorenzo Sonego al 2° turno di Wimbledon: il torinese si è liberato in 3 set dell'argentino Mariano Navone, testa di serie n°31 del seeding. Ora in campo Bellucci-Shelton. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Lorenzo Sonego al 2° turno di Wimbledon. Il numero 54 del mondo, in tabellone per la sesta volta in carriera (miglior risultato l'ottavo di finale del 2021 perso contro Roger Federer, ha sconfitto Mariano Navone, mai affrontato prima in carriera. L'argentino, numero 32 del mondo, che aveva debuttato in uno Slam all'ultimo Roland Garros, ha lasciato strada libera con i parziali di 6-4, 7-6, 6-4 in due ore e 25' di gioco. Al 2° turno Sonego se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut.