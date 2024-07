Musetti rimonta Lestienne: al 2° turno c'è Darderi

Buon esordio per Lorenzo Musetti, che si qualifica per il 2° turno di Wimbledon con il brivido. Come Sinner e Berrettini, anche il carrarino cede un set al francese Lestienne, battuto in rimonta 4-6, 7-6, 6-2, 6-2. Ora c'è il derby con Luciano Darderi. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Soffre un'ora, poi viene in aiuto anche la pioggia ma Lorenzo Musetti completa l'opera. Il numero 25 del mondo piega non senza qualche problema di troppo Constant Lestienne, 92 del ranking, che batte per il 2° anno consecutivo all'esordio ai Championships. 4-6, 7-6, 6-2, 6-2 i parziali per Musetti in circa tre ore di gioco. Lorenzo era sotto un set e un break al momento dell'interruzione: da quel momento non c'è stata più storia (due set point annullati nel 2° parziale) e i valori in campo si sono evidenziati, con il finalista del Queen's che resta in corsa con l'obiettivo di superare per la prima volta il terzo turno raggiunto l'anno scorso a Wimbledon. Il carrarino attende ora Luciano Darderi (nessun precedente), mentre potrebbe incrociare al terzo turno Andrey Rublev, testa di serie numero 6 ma non certo uno specialista sull'erba.