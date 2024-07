Luciano Darderi vince la sua prima partita in carriera a Wimbledon rimontando Jan Choinski, britannico numero 174 del mondo, sconfitto al 5° set dopo una interminabile battaglia. Niente da fare per Mattia Bellucci, che dopo l'interruzione di ieri per oscurità, viene rimontado da Ben Shelton (14 del seeding). Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Cuore e carattere non mancano a Luciano Darderi, che si regala la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon. Il numero 37, al suo esordio in main draw ai Championships dopo essere stato sconfitto l'anno scorso al primo turno delle qualificazioni, ha battuto in rimonta Jan Choinski, britannico numero 174 del mondo. 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2 i parziali per Luciano in tre ore e trenta di lotta. Al 2° turno sarà derby con Lorenzo Musetti: tra i due non ci sono precedenti.