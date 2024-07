Sinner-Berrettini LIVE mercoledì su Sky Sport

Sinner da una parte, Berrettini dall'altra. È il match di 2° turno più atteso a Wimbledon , il derby azzurro che andrà in scena mercoledì pomeriggio ( 3° dalle ore 14.30 ) sul Centre Court dell'All England Club. Il numero 1 al mondo contro l'unico finalista italiano a Church Road, tra i 10 giocatori con la percentuale più alta di match vinti sull'erba. Sono le premesse di una sfida incerta ed equilibrata, uno spot per il tennis italiano da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tra Sinner e Berrettini c'è un solo precedente al torneo di Toronto 2023: vinse Jannik in due set. L'altoatesino, inoltre, ha anche una striscia aperta di 13 vittorie consecutive contro connazionali.

Il match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini , valido per il 2° turno di Wimbledon, è in programma mercoledì 3 luglio, terzo match dalle 14.30 sul Campo Centrale dell'All England Club di Londra (Inghilterra).

