Sinner-Berrettini sarà il settimo derby italiano a Wimbledon nell'Era Open. Il primo risale a 44 anni fa: era il 1980 quando Adriano Panatta eliminò Corrado Barazzutti al 2° turno in cinque set. Di seguito tutti i match tra azzurri nel singolare maschile ai Championships, considerando solo l'Era Open. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio