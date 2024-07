Djokovic: "Spinto il rientro solo per Wimbledon"

Intervistato da Ivan Ljubicic per "The Insider - Wimbledon", Nole ha parlato del percorso dopo l'intervento al ginocchio: "Se non fosse stato Wimbledon non avrei spinto così tanto, ma fino a tre giorni prima del torneo non sapevo cosa fare". Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

"Se non fosse stato Wimbledon non avrei spinto così tanto". Parola di Novak Djokovic, sorridente dopo la vittoria al debutto ai Championships contro il ceco Kopriva. Un risultato significativo soprattutto per il recupero lampo del serbo, operato meno di un mese fa al ginocchio. "Dopo l'intervento non pensavo a Wimbledon - racconta Djokovic, intervistato da Ivan Ljubicic per "The Insider" - Nei primi giorni non potevo mettere peso sulla gamba destra e fino a tre giorni prima del torneo non sapevo cosa fare". Poi la decisione: forzare i tempi per Wimbledon, lo Slam vinto sette volte, a -1 dal record di Roger Federer. "Wimbledon è Wimbledon, un torneo da sogno per tutti i giocatori - spiega - Se non fosse stato Wimbledon, non avrei spinto così tanto. Volevo capire come stessi ed è andata bene".