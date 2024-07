Berrettini: "In alcuni frangenti meglio di Sinner"

Va a Jannik Sinner il derby tutto italiano sul Centrale dell'All England Club: sconfitto Matteo Berrettini al termine di un match spettacolare. 7-6, 7-6, 2-6, 7-6 i parziali per il n° 1 del mondo, che ora se la vedrà contro il serbo Kecmanovic. Berrettini al termine del match: "Ho capito quanto mi piace sentirmi fiero di quello che faccio". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un match bellissimo che alla fine ha estromesso Matteo Berrettini. La sfida tutta italiana contro Sinner a Wimbledon è stata ricca di giocate e colpi di scena, con il tennista romano che ha così commentato la sua prestazione: "Quando si perdono tre tie break alla fine devi analizzare questi punti qui. C'è ancora margine di miglioramento, e questa è una cosa positiva. In alcuni frangenti sono stato anche migliore, e questa è una cosa super positiva. Due errori da parte mia e alcune giocate da parte sua alla fine lo hanno fatto vincere. Considerando però l'anno da cui arrivo, i mesi che ho passato non la considero una vittoria però è un tassello positivo. Voglio giocare partite così, tornei così ed essere continuo nella mia programmazione e so che arriveranno risultati e la classifica cambierà. E' stato complicato, tanti cambiamenti che ho avuto il coraggio di fare e che mi hanno dato una sterzata. Ho capito quanto mi piace sentirmi fiero di quello che faccio. Da qui sono ripartito, non mi aspettavo di arrivare in finale subito però da ora ai prossimi slam ci sarà da divertirsi".