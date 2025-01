Terapie alla coscia: Djokovic salta l'allenamento

Per il secondo giorno consecutivo, Novak Djokovic ha saltato l'allenamento, preferendo il riposo e continuando le terapia alla coscia che lo aveva infastidito nel successo contro Alcaraz. Venerdì la semifinale con Zverev, che invece ha lavorato regolarmente con il suo staff, come si vede nel video in copertina. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Novak Djokovic ha saltato per il secondo giorno consecutivo l'allenamento. Il serbo non si è visto nella giornata di giovedì a Melbourne Park, così come era accaduto mercoledì. Il 24 volte campione Slam ha staccato del tutto dopo il successo di martedì scorso ai quarti in rimonta con Carlos Alcaraz, in cui aveva accusato un problema alla coscia sinistra. Nole era stato infatti costretto a un medical time-out nel finale del primo set. In vista della sfida di venerdì con Sascha Zverev, 2 del mondo (ore 4.30 sulla Rod Laver Arena, prima di Sinner-Shelton), Djokovic ha preferito il riposo con la famiglia e le terapie, prevedendo un'altra battaglia epica. A sua volta il tedesco si è allenato regolarmente, sotto gli occhi del suo staff, ovvero papà a fratello. Sascha va a caccia della sua prima finale a Melbourne della carriera.