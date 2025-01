Allenamento indoor per Jannik Sinner alla vigilia della semifinale con Shelton: a Melbourne le temperature sono precipitate con vento gelido. Sparring partner il mancino australiano Bolt, con l'azzurro che ha giocato pesante e profondo, lavorando anche nel gioco a rete con i coach Vagnozzi e Cahill. Per l'americano allenamento con il figlio d'arte Cruz Hewitt. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky , dal 12 al 26 gennaio

Giornata di vigilia e di lavoro per Jannik Sinner, che venerdì alle ore 9.30 sulla Rod Laver Arena affronta Ben Shelton nella semifinale degli Australian Open. Il campione in carica ha scelto ancora una volta di allenarsi indoor, ma questa volta il caldo non è la motivazione. Al contrario, il meteo 'pazzo' di Melbourne ha fatto precipitare la temperatura a circa 17°C, con un vento gelido che spira direttamente dal Polo Sud. In vista dell'impegno di domani, il n°1 del mondo si è allenato contro l'australiano Alex Bolt, attualmente n° 172 del ranking, mancino come Ben Shelton. Jannik ha lavorato sotto l'occhio vigile di Vagnozzi e Cahill, attenti a curare i dettagli, con l’ex allenatore di Agassi che ha insistito molto sulla posizione e in particolare nel movimento delle gambe nel gioco a rete. Sinner ha giocato con palla pesante e profonda in ogni scambio, in una vera simulazione di partita.

Shelton si allena con il figlio di Hewitt

Anche Shelton ha deciso di prepararsi al coperto per evitare il freddo glaciale di Melbourne. Sparring partner per un’ora intensa è stato Cruz Hewitt, davanti a papà Leyton. "Mi mette pressione vedere chi c’è in tribuna oggi...”, ha detto ad un certo punto sorridendo Shelton dopo aver mandato fuori di poco un dritto lungolinea.