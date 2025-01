Jannik Sinner a caccia della sua terza finale Slam della carriera, la seconda a Melbourne: il n°1 affronta venerdì alle 9.30 sulla Rod Laver Arena lo statunitense Ben Shelton, 21^ testa di serie del seeding. Il match è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

E' Ben Shelton l'ultimo ostacolo fra Jannik Sinner e la finale degli Australian Open . Il n°1 del mondo va a caccia della sua seconda finale consecutiva a Melbourne , la terza a livello Slam. L'azzurro ha dominato ai quarti Alex De Minaur, risolvendo soprattutto il fastidio fisico che lo aveva condizionato in ottavi con Rune. Shelton ha invece eliminato Lorenzo Sonego , secondo azzurro a cadere contro la 21^ testa di serie dopo Lorenzo Musetti. Sarà la sesta sfida tra i due giocatori, con Jannik avanti 4-1 nei precedenti e capace di imporsi negli ultimi quattro. Non solo: il ko con Shelton a Pechino 2023 è anche l'ultimo ko ricevuto dal 23enne altoatesino contro un tennista americano, con cui ha aperto una striscia vincente di 17 partite .

Dove vedere Sinner-Shelton agli Australian Open

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, semifinale degli Australian Open 2025, è in programma venerdì 24 gennaio, ore 9.30, sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW.