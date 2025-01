Australian Open,i risultati delle semifinali femminili

Aryna Sabalenka non si ferma: la n°1 del mondo batte l'amica Paula Badosa con i parziali di 6-4, 6-2 e conquista la terza finale consecutiva agli Australian Open. Sabato sfiderà la vincente di Swiatek-Keys, in campo ora sulla Rod Laver Arena. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky , dal 12 al 26 gennaio

Aryna Sabalenka cala il tris: la n°1 del mondo batte l'amica Paula Badosa e conquista la terza finale consecutiva agli Australian Open. 6-4, 6-2 i parziali per la bielorussa, che dopo una partenza al rallentatore, ha trovato i suoi colpi e, supportata dal servizio, ha chiuso la pratica in un'ora e mezza circa. Per la 26enne di Minsk 20^ vittoria consecutiva, l'11^ di una stagione in cui è ancora imbattuta dopo il titolo conquistato a Brisbane. Sabalenka, alla sua quarta finale Slam, andrà a caccia del tris a Melbourne: sarebbe la prima dai tempi di Martina Hings, che si impose negli Australian Open dal 1997 al 1999. Aryna affronterà sabato 25 gennaio la vincente di Swiatel-Keys, in campo ora sulla Rod Laver Arena: il match in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW.