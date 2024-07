Giocare contro un amico non è mai semplice, Sinner ha vinto una bellissima partita contro Berrettini. Dopo la vittoria, Jannik commenta: "Difficile dover affrontare Matteo in un secondo turno di un torneo così importante, sapevo che avrei dovuto alzare il mio livello per batterlo. Sono felicissimo di come ho gestito le situazioni, posso essere soddisfatto". Guarda l’intervista completa. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

SINNER-BERRETTINI: GLI HIGHLIGHTS