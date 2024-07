Sinner: "Ho imparato come giocare sull'erba"

Jannik soddisfatto dopo la netta vittoria con Kecmanovic: "Sono contento di aver fatto in fretta, negli anni ho imparato a essere molto gentile con l'erba. Questo posto è speciale". Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un'ora e 38 minuti. Tanto è durato il 3° turno di Wimbledon per Jannik Sinner che si è sbarazzato velocemente di Miomir Kecmanovic. "È stata una giornata impegnativa sul Centrale, sono contento di aver finito in fretta" ha ammesso un sorridente Jannik, soddisfatto della sua prestazione. All'ottava vittoria consecutiva da n. 1 al mondo, Sinner è sempre più a suo agio sull'erba, soprattutto in un posto speciale come l'All England Club: "Ho imparato a fare amicizia con questa superficie, questo è quello che mi ha detto Darren - ha raccontato - Ho imparato a essere molto gentile con l'erba. All'inzio faticavo, ma anno dopo anno sto migliorando. Tornare a Wimbledon è bellissimo, il posto più speciale per giocare a tennis". Per il terzo anno di fila negli ottavi ai Championships, Sinner ha poi parlato dei margini di miglioramento: "Con il mio team stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione, c'è sempre qualcosa da migliorare giorno dopo giorno, anche come persona".