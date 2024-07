Alcaraz soffre, ma va agli ottavi. Ok Dimitrov

Alcaraz fatica con Tiafoe, ma riesce a vincere al quinto set dopo quattro ore di gioco. Avanti Dimitrov e Paul, interrotti per pioggia gli altri match. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È servita una battaglia di quasi quattro ore a Carlos Alcaraz per raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon. Lo spagnolo ha sofferto più del previsto contro Frances Tiafoe che si è arreso soltanto al quinto set: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2 il punteggio finale. Una partita vinta con la testa da Alcaraz, rimasto positivo e propositivo nonostante per lungo tempo non fosse ben centrato. Per Tiafoe non mancano i rimpianti soprattutto nel quarto set, in cui si è ritrovato due volte avanti 0-30 sul servizio del murciano che ha poi alzato il livello tra il quarto e il quinto set. Alcaraz si conferma così il re delle maratone: in carriera ha vinto 12 match su 13 finiti al quinto parziale. In una giornata segnata dalla pioggia, si sono conclusi solo altri due incontri maschili. Due vittorie in tre set, quelle di Grigor Dimitrov e Tommy Paul, rispettivamente contro Gael Monfils e Sascha Bublik.