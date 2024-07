Anche Musetti LIVE su Sky: 3° turno con Comesana

Lorenzo Musetti va a caccia del primo ottavo di finale all'All England Club: l'avversario è la rivelazione del torneo, n. 122 al mondo, che non aveva mai vinto un match nel circuito maggiore prima dei Championships. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

FOGNINI-BAUTISTA AGUT LIVE