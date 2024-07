Sinner, Paolini e non solo: il programma di oggi

Domenica con i numeri 1 azzurri in campo ai Championships, a caccia di un posto nei quarti di finale. Jannik Sinner affronta Ben Shelton, Jasmine Paolini sfida Madison Keys. Tra gli altri incontri, riflettori su Alcaraz-Humbert e Dimitrov-Medvedev. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iniziano gli ottavi di finale a Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio. Una domenica con i numeri 1 azzurri in campo all'All England Club: Jannik Sinner da una parte, Jasmine Paolini dall'altra. Un doppio Italia-Stati Uniti in una staffetta sul Campo 1 che inizierà alle 14 con la sfida tra la toscana e Madison Keys, n. 13 al mondo. Poi toccherà a Sinner. Reduce dal match dominato contro Miomir Kecmanovic, l'altoatesino affronterà Ben Shelton che, finora, ha vinto tre incontri consecutivi al quinto set.

Wimbledon, la guida tv di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT TENNIS (203) ore 14.30 - Alcaraz (Esp) vs Humbert (Fra) (Massara-Golarsa)

a seguire - Sun (Nzl) vs Raducanu (Gbr) (Massara-Golarsa)

a seguire - Navarro (Usa) vs Gauff (Usa) (Lupi-Reggi) SKY SPORT ARENA (204) ore 14 - PAOLINI (Ita) vs Keys (Usa)

(Ita) vs Keys (Usa) a seguire - SINNER (Ita) vs Shelton (Usa)

(Ita) vs Shelton (Usa) a seguire - Dimitrov (Bul) vs Medvedev WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 252 ore 14 - PAOLINI (Ita) vs Keys (Usa) (Ferrero-Rossi)

a seguire - SINNER (Ita) vs Shelton (Usa) (Pero-Bertolucci)

a seguire - Dimitrov (Bul) vs Medvedev (Boschetto-Ljubicic) WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 253 ore 12 - Badosa (Esp) vs Vekic (Cro) (Paventi-Pescosolido)

a seguire - Paul (Usa) vs Bautista Agut (Esp) (Paventi-Pescosolido)

a seguire - Glasspool/Dart vs Martin/Bucsa

a seguire - Withrow/Sutjiadi vs VAVASSORI/ERRANI (Ciarravano) WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 254 ore 12 - Hijikata/Peers vs Skupski/Venus

a seguire - Granollers/Zeballos vs Mahut/Mansouri

non prima delle 16 - McDonald/Shelton vs COBOLLI/SONEGO (Brunelli) WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 255 ore 12 - Babos/Kichenok vs Melichar M./Perez

a seguire - Ram/Salisbury vs Mies/Smith

a seguire - Skupski/Krawczyk vs Matos/Stefani

a seguire - Arevalo/Zhang vs Ram/Volynets

La programmazione di oggi su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis e NOW: 7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW: 7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-4 e NOW: 7^ giornata dalle 12 alle 22

Wimbledon, la giornata tipo su Sky La giornata di Wimbledon inizierà presto, con le dirette dei primi incontri nella tarda mattinata e i collegamenti con Londra nel corso degli appuntamenti con le news di Sky Sport 24, che proseguiranno per tutto il giorno. Il salotto più prestigioso della sede Sky di Milano Santa Giulia, l’avanzatissimo Studio 2 che sfrutterà la realtà virtuale e le video analisi di Sky Sport Tech, ospiterà le due edizioni di Sky Tennis Show che accompagneranno le giornate di gara. Alle 14, su Sky Sport Tennis, lo studio condotto da Dalila Setti che presenterà la giornata poco prima che inizi ad animarsi il Central Court. Alla fine dell’ultima sfida di giornata arriveranno poi le analisi, i commenti e le interviste nello studio riassuntivo condotto da Eleonora Cottarelli. Da non perdere, infine, l’appuntamento giornaliero con il magazine The Insider - Wimbledon: in mezz’ora, al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo. Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky, tramite l’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura completa del torneo con fotogallery, video, highlights, i top colpi, gli approfondimenti dei talent tennis, il liveblog degli italiani e dei match più importanti e tanto altro.

Come seguire due partite in contemporanea E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon. Su Sky Sport 24, inoltre, lungo tutta la giornata, notizie, highlights delle partite e aggiornamenti continui con gli inviati a Londra. A fine giornata, infine, l’appuntamento con il magazine The Insider - Wimbledon, per rivivere i momenti più emozionanti.