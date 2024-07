Scontro frontale tra una parte del pubblico del centrale di Wimbledon e Novak Djokovic dopo la netta vittoria del serbo contro Holger Rune negli ottavi di finale del Major inglese. Nell'intervista subito dopo la fine del match, l'ex numero uno del mondo ha detto senza troppi giri di parole: "A tutti quelli che non mi hanno mostrato rispetto auguro una buonanotte", pronunciando "good night" come se fosse simile a un "buuuuu", in risposta a quelli ricevuti durante il match. L'intervistatore gli ha fatto notare che in realtà il pubblico stava incitando "Rune", il suo avversario, ma Djokovic ha ancora replicato: "So che tifavano per lui, ma quella era una scusa per fischiarmi. Sono nel tour da più di 20 anni, conosco i trucchetti, ma va bene così e stasera mi sono concentrato solo su quelli che hanno pagato il biglietto per guardare con rispetto la partita. Ho giocato negli ambienti più ostili, non potete farmi niente". Il pubblico, in risposta, ha fischiato a lungo il giocatore sia durante che dopo le sue parole. Nel video in testa, l'intera intervista di Djokovic.