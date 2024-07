Daniil Medvedev fa le carte alla vigilia della sfida con Jannik Sinner, che vale un posto in semifinale a Wimbledon: "In tutte le partite della nostra rivalità c'è sempre stata grande battaglia. L'ultima volta che ci siamo affrontati è quattro mesi fa, sembra passata un'eternità! Mi trovo meglio sull'erba rispetto a prima, Jannik gioca molto bene, ma spero di tirare tanti ace e vincenti...". Guarda il video. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW