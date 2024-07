Sinner, niente Atp di Bastad: "Devo recuperare"

Il tennista, dopo il ko nei quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev, ha annunciato su Instagram che salterà l'Atp 250 di Bastad in Svezia: "Non è mai una decisione facile e mi piacerebbe giocare, ma la mia squadra e i medici mi hanno consigliato di prendermi un po' di tempo per riposare e recuperare". Sinner tornerà in campo direttamente a Parigi per i giochi olimpici

Jannik Sinner non parteciperà all'Atp 250 di Bastad (Svezia). Il tennista italiano ha annunciato attraverso una Instagram stories la sua decisione: " Mi dispiace dovermi ritirare da Bastad la prossima settimana a causa della stanchezza - ha scritto l'altoatesino. Non è stata una decisione facile perché mi piacerebbe giocare, ma la mia squadra e i medici mi hanno consigliato di prendermi un po' di tempo per riposare e recuperare. Spero di giocare a Bastad in futuro, ho sentito che è un grande torneo". Il prossimo impegno di Sinner sarà dunque direttamente a Parigi per le Olimpiadi .

Il malessere accusato a Wimbledon contro Medvedev

Martedì pomeriggio, durante i quarti di finale di Wimbledon, Sinner aveva accusato un malessere come spiegato su Sky Sport dopo la sconfitta contro il russo: "Ci sono cose che non puoi gestire, un piccolo virus non lo puoi controllare. Le piccole cose hanno fatto la differenza. Dovevo far meglio tante cose, speriamo di imparare. Ora devo riposare per l'Olimpiade e gli US Open, per me contano solo i tornei importanti: è lì che devo essere al top".