Paolini-Krejcikova, la finale LIVE sabato su Sky

Jasmine Paolini per la storia: la 28enne toscana può diventare la prima italiana a conquistare Wimbledon. L'ultimo ostacolo in finale è la ceca Barbora Krejcikova, n°32 del mondo. Il match in diretta sabato alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

E' il giorno della finale femminile a Wimbledon e si parla ancora italiano grazie a Jasmine Paolini . La n°7 del seeding affronta infatti la ceca Barbora Krejcikova nell'ultimo atto dei Championships . Obiettivo diventare la prima tennista italiana a iscriversi nell'albo d'oro dello Slam londinese. Per la 28enne toscana, già certa di salire tra le prime 5 giocatrici del mondo , si tratta della seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa un mese e mezzo fa a Parigi contro Iga Swiatek. Questa volta però l'italiana parte favorita dopo lo straordinario cammino che l'ha portata in finale. Di fronte però avrà una giocatrice abituata a certi palcoscenici: vincitrice del Roland Garros 2021 ed ex n°2 del ranking, Krejcikova ha anche in bacheca altri 7 titoli Slam vinti in doppio , specialità in cui si è imposta anche nelle WTA Finals e ai Giochi Olimpici.

Il match tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova , valido per la finale di Wimbledon, è in programma sabato 13 luglio alle ore 15 sul Campo Centrale dell'All England Club di Londra (Inghilterra). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW .

Come seguire Wimbledon su Sky Sport e NOW

