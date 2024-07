L'ex tennista Boris Becker, tornato a Sky per commentare la fase decisiva di Wimbledon, ha elogiato Carlos Alcaraz per la sua vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev: "Ha superato le difficoltà iniziali ed è un'ottima qualità per un top player, soprattutto se sei il campione in carica, ci sono delle aspettative su di te e gli altri ti studiano. Alcaraz riesce sempre a trovare il modo di vincere ed è una dote migliore che farlo dall'inizio"

