Zverev ko ad Acapulco: Tien vince in due set

Seconda sconfitta in sei giorni per Sascha Zverev, battuto al 2° turno del torneo di Acapulco da Learner Tien. Si ritirano Ruud, Paul e Rune, tutti fermati da problemi intestinali.

Continua il momento di difficoltà di Alexander Zverev . Dopo la sconfitta a sorpresa a Rio de Janeiro contro Francisco Comesana, il n. 2 al mondo è stato eliminato al 2° turno dell'Atp 500 di Acapulco, battuto dal n. 83 al mondo Learner Tien . L'americano, proveniente dalle qualificazioni, ha archiviato la pratica con un netto 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco. La seconda vittoria dell'anno contro un top 5 per il 19enne californiano che ha indirizzato il primo set con un break nell'ottavo gioco e ha recuperato da 1-4 nel secondo set con una serie di cinque giochi consecutivi. Visibilmente contrariato all'uscita del campo, Zverev non ha parlato nel post partita. Per il tedesco si complica la corsa al n. 1 al mondo di Jannik Sinner, certo di restare in vetta almeno fino a Monte-Carlo. L'azzurro ha 3.195 punti di vantaggio su Sascha che tornerà in campo a Indian Wells, la prossima settimana.

Tre ritiri per problemi intestinali

Non solo Zverev, è stata una notte di sorprese e forfait ad Acapulco. Tre big, infatti, si sono ritirati dal torneo a causa di problemi intestinali. Non sono scesi in campo Casper Ruud e Tommy Paul (vittorie per walkover del messicano Pacheco Mendez, n. 356 al mondo, e dell'americano Giron), mentre Holger Rune è rimasto in campo soltanto tre game contro Brandon Nakashima. "Furioso e così triste allo stesso tempo - ha scritto Rune su X - Ho avuto un'intossicazione alimentare e non sono riuscito a giocare. Non è il modo in cui volevo che finisse". Saluta il Messico anche Ben Shelton, battuto in due set da David Goffin.