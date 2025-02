Nardi si ferma ai quarti: Halys vince in 3 set

Stop nei quarti di finale per Luca Nardi, battuto in rimonta da Quentin Halys dopo più di due ore di gioco. Decisivo il tiebreak del terzo set, indirizzato da una riga pizzicata dal francese che in semifinale affronterà Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI-TSITSIPAS LIVE

Luca Nardi si ferma ai quarti di finale all'Atp 500 di Dubai. Al primo quarto in carriera nel circuito maggiore, il pesarese ha perso in tre set contro il francese Quentin Halys, n. 77 al mondo: 2-6, 6-3, 7-6 il punteggio in poco più di due ore di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Nardi, soprattutto per la gestione del secondo set in cui era avanti di un break e ha perso quattro game consecutivi. Un passaggio a vuoto che ha indirizzato la partita e ha ridato energie ad Halys, più lucido e brillante alla distanza.

Il racconto della partita L'impatto sul match è ottimo da parte di Nardi che in appena 29 minuti chiude il primo set. L'azzurro mette in campo appena il 32% di prime palle, ma si difende bene con la seconda e concede appena tre punti nei turni di battuta. Pasticcia, invece, Halys che dal 2-2 perde quattro game consecutivi. Anche il secondo set inizia bene per Nardi che in apertura conquista subito il break, ma poi accusa un piccolo calo e l'avversario ne approfitta. Pur non al meglio fisicamente, Halys trova qualità nei colpi contro un avversario più impreciso e vince quattro game di fila che indirizzano il parziale, chiuso dal francese dopo aver salvato tre palle del controbreak. Si arriva così al terzo set, il più equilibrato. Il primo momento complesso è per Nardi che nel settimo game affronta tre palle break, tutte annullate con grande qualità. L'azzurro esce da un altro turno di battuta difficile nell'undicesimo game: Halys fa male con le sue variazioni e sale 0-40, ma Nardi tiene il servizio con cinque punti consecutivi. Decisivo, questa volta, è il tiebreak. A fare la differenza sono solo due punti: Halys sul 5-5 conquista un match point pizzicando la riga con un tocco a rete, poi Nardi nel punto successivo sbaglia il dritto dal centro.