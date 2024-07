Volandri ha scelto i 5 giocatori che saranno impegnati a settembre nella fase a gironi di Coppa Davis in programma a Bologna a settembre. L'Italia deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno e il capitano avrà la possibilità di cambiare le convocazioni: "Ad agosto valuteremo lo stato di forma dei nostri giocatori"

Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, in programma sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bologna), dal 10 al 15 settembre 2024. Per le sfide contro Olanda, Belgio e Brasile chiamati Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Volandri: "Ad agosto valuteremo la forma dei giocatori"

Il capitano degli azzurri spiega che Per la Coppa Davis "il regolamento dell'Itf prevede che le convocazioni vengano fatte ad un mese e mezzo dall’evento, ma proprio per la finestra temporale che ci separa dalle sfide di Bologna, e in considerazione del fatto che nel mezzo ci saranno le Olimpiadi, due Masters 1000 e un torneo dello Slam, è impossibile dar loro un valore concreto. Proprio perché ritengo che abbia senso solo dal punto di vista della promozione, il fattore principale di queste convocazioni è rappresentato dal valore dato dalla classifica di oggi. Sarà importante valutare lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese, sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore che possa rappresentare la nostra nazionale. Siamo felici, felicissimi di tornare a Bologna, e siamo fieri di poter giocare di nuovo su quel campo e poter mostrare il nostro valore davanti ad un pubblico che ci ha sempre trasmesso tanta energia. Siamo felici di ricominciare dalla ‘Unipol Arena’, con un nuovo obiettivo e un nuovo progetto".