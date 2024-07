Il Ct Eur è di nuovo in Serie A del tennis

Decisive le vittorie a Olbia nel doppio di spareggio vinto da Bracciali e Catini e la sfida vinta contro Mesagne dove i protagonisti decisivi sono stati Di Meo e Luperi. Questa vittoria ha permesso di andare a giocare la partita di ritorno in vantaggio per 4-2. L'esperienza l'hanno portata l'ex Davis man dell'Italia Daniele Bracciali (best ranking Atp, n.49) e Giulio Di Meo (ex n.500 Atp e due volte vincitore delll'ITF World Team and Individual Championship nel 2019 a Miami e nel 2022 a Lisbona). Una garanzia anche il rendimento di Federico Campana, Pierluigi Basile con Mamo Pozzi e Luca Listone in veste di capitano e supporto. Con il valore aggiunto di due tra i migliori prodotti del vivaio della squadra che hanno messo in campo il loro talento: Niccolò Catini e Alessio Luperi.