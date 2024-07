Prosegue il grande tennis con tanti italiani in campo in giornata. Derby azzurro all'ATP 500 di Amburgo, dove Darderi affronta Sonego. A Gstaad tocca a Berrettini opposto a Cachin, mentre Pellegrino affronta Borges a Bastad. E a Palermo giocano le nostre Trevisan, Errani e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Derby tutto italiano all' ATP 500 di Amburgo , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si affrontano Luciano Darderi e Lorenzo Sonego , prima sfida assoluta tra connazionali rispettivamente al numero 35 e 52 del ranking mondiale. Non sono gli unici azzurri in campo giornata: chi debutta in Svizzera, a Gstaad , è Matteo Berrettini dopo la sconfitta con Jannik Sinner a Wimbledon. Lo attende l’argentino Pedro Cachin. Nello stesso torneo anche Stefano Napolitano col brasiliano Gustavo Heide. Non manca Andrea Pellegrino , impegnato a Bastad contro il portoghese Nuno Borges. E c'è spazio anche per le nostre ragazze di scena a Palermo : ecco Martina Trevisan , Sara Errani e Lucia Bronzetti che affrontano rispettivamente Arantxa Rus, Qinwen Zheng ed Elsa Jacquemot.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.