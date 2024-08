Sinner: "Forfait ai Giochi mi ha spezzato cuore"

Il numero 1 del tennis mondiale è tornato a parlare dopo la rinuncia all'Olimpiade di Parigi: "Era uno degli obiettivi principali della mia stagione. Non mi aspettavo di arrivare così in fretta in vetta al ranking". Tra due giorni l'esordio nel Masters 1000 di Montreal

A due giorni dall'esordio nel Masters 1000 di Montreal Jannik Sinner ha parlato a 'Ubitennis', commentando ovviamente anche il forfait per tonsillite ai Giochi olimpici: Ho avuto modo di guardare qualche gara ai Giochi, ma non ho visto molto tennis. Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione". Un commento sul terzo posto nel singolare maschile conquistato da Musetti: "Lorenzo è tornato a casa con la medaglia di bronzo: ciò significa che un italiano è felice e io sono felice per lui". Sul primo posto nella classifica Atp: "Non mi aspettavo di arrivare in vetta così presto. Il ranking riflette quanto hai fatto nell’ultimo anno. Non ci si ferma a quello, sono felice ma non soddisfatto: so che c’è ancora molto da migliorare, fisicamente e mentalmente".