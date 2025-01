Sinner tranquillizza: "Nessun infortunio"

Sinner tranquillizza tutti dopo il match con Rune: "Non stavo bene, ma nessun infortunio. È stata una grande partita". In campo l'elogio al pubblico: "Il 90% di questa vittoria è vostro, per il 10% ho provato a rendervi felice"

Una partita difficile, risolta anche grazie all'aiuto dei tifosi. Jannik Sinner commenta così la vittoria su Holger Rune che gli ha regalato l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open. Più di tre ore di gioco, ma soprattutto tanti momenti difficili da superare per Sinner che tra il secondo e il terzo set ha avuto problemi fisici, tanto da chiedere un medical time-out. "Questa mattina è stata molto strana, neanche fatto il riscaldamento - ha spiegato nell'intervista in campo con Jim Courier - Fuori dal campo io e il dottore abbiamo parlato un po', mi ha aiutato. Ho cercato di scendere in campo al meglio possibile dal punto di vista fisico, ma sapevo che avrei dovuto faticare. Devo dire che a livello di gioco ho giocato bene, ho servito bene e anche i colpi mi hanno dato fiducia". Poi l'elogio al pubblico: "Il tifo oggi ha significato tantissimo per me, ho avuto davvero bisogno di voi: il 90% di questa vittoria è vostro, per il 10% ho provato di rendervi felice".