Si chiude la polemica tra Novak Djokovic e il giornalista australiano Tom Jones, che ha rivolto le proprie scuse a Nole e a tutti i tifosi serbi dopo un intervento in tv al canale 'Nine': "Erano battute e umorismo che non sono stati così interpretati. Mi spiace di essere arrivati a questa situazione", ha detto il conduttore. Le scuse pubbliche, come fa sapere Tennis Australia, sono state accettate

Novak Djokovic ha accettato le scuse di Tony Jones del canale televisivo 'Nine' dopo che aveva dichiarato di essersi sentito "mancato di rispetto" durante una diretta televisiva in cui il giornalista aveva ironizzato su di lui e sui tifosi serbi alle sue spalle. Il 24 volte campione Slam si era rifiutato di parlare nell'intervista di campo dopo il successo con Lehecka e aveva poi spiegato tutto in conferenza stampa e con un video sui social. "Novak riconosce che le scuse sono state date in pubblico come richiesto, e ora guarda avanti, concentrandosi sulla sua prossima partita", si legge nella nota rilasciata da Tennis Australia. Lunedì mattina, il presentatore Jones ha chiesto scusa a Djokovic e ai tifosi serbi con un intervento in diretta sul canale 'Nine'.