Dopo aver raggiunto i quarti di finale di doppio con Jack Draper, Jannik Sinner è pronto a esordire nel singolo a Montreal contro Borna Coric. Proveniente dalle qualificazioni, il croato ha eliminato al primo turno Pedro Martinez. Nell'unico precedente a Montecarlo nel 2022 l'azzurro vinse in tre set. Il Masters 1000 di Montreal è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 al 12 agosto

IL POTENZIALE CAMMINO DI SINNER