C'è Djokovic-Alcaraz: il programma di martedì

A Melbourne iniziano i quarti di finale. L'attesa è tutta per il big match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che chiuderà il programma sulla Rod Laver Arena. Bolelli e Vavassori a caccia della semifinale in doppio. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Iniziano i quarti di finale agli Australian Open. Un martedì speciale per la sfida più attesa da inizio torneo, quella tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in programma come ultimo incontro di giornata sulla Rod Laver Arena. Il serbo e lo spagnolo si ritroveranno contro sei mesi dopo la finale olimpica di Parigi. Sarà l'ottavo confronto della serie: il bilancio è 4-3 per Djokovic, ma questo sarà il primo confronto su cemento outdoor. In chiave Italia, in attesa di Sinner e Sonego che giocheranno mercoledì, i riflettori sono puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri scenderanno in campo nella notte italiana (2° incontro sulla John Cain Arena dall'1) contro i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.