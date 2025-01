Jannik Sinner sa solo vincere, anche quando non gioca... Il 2024 straordinario dell'azzurro gli è valso, infatti, il titolo di World Champions in singolare maschile da parte della ITF, la federazione internazionale di tennis. "Sinner è diventato il primo italiano ad essere nominato campione del mondo in singolare. Ha raggiunto per la prima volta il primo posto nella classifica mondiale di fine anno, dopo aver vinto due titoli del Grande Slam agli Australian Open e agli US Open, le ATP Finals, e vantando un record di vittorie e sconfitte di 73-6 per l'anno. Ha portato anche l'Italia al secondo trionfo consecutivo in Coppa Davis a Malaga", si legge nel comunicato.