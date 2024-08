Dopo la vittoria di Sonego in singolare e delle coppie Sinner-Draper e Bolelli-Vavassori in doppio, il secondo giorno del Master 1000 canadese si rivela agrodolce per i tennisti italiani. Come da pronostico, Darderi si arrende a Tommy Paul 2-0 (6-4, 7-6). Arnaldi invece si impone in rimonta su un altro americano, Mackenzie McDonald. Stasera, nel tabellone femminile, scende in campo Elisabetta Cocciaretto

Nel doppio confronto italo-americano sul cemento di Montreal, il bilancio finisce in parità. Tommy Paul ha sconfitto al primo turno Luciano Darderi in due set, 6-4, 7-6. Reduce dal bronzo olimpico nel doppio con Fritz, l'americano ha strappato il servizio all'italiano nel quinto game del primo set. Un solo break ma sufficiente, visto che Paul non ha poi mai ceduto il suo servizio e nel secondo parziale si è "limitato" a dominare il tie-break conclusivo per 7 punti a 2. Arnaldi invece spreca molto con McDonald, ma riesce a sconfiggerlo in tre set (4-6, 6-4, 6-4). Il tennista ligure è volato subito sul 3-0, ma ha poi incassato un doppio break che l'ha costretto alla rimonta. Servizio poco incisivo anche nel secondo parziale, con Arnaldi che spreca un doppio set point sul 5-3, salvo poi imporsi grazie a un immediato contro-break. Anche nel terzo set l'azzurro vince definitivamente grazie a un game perfetto in risposta, tenendo a zero lo statunitense. Ora al secondo turno affronterà Khachanov.