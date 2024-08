Giornata di ottavi al Masters 1000 di Montreal, con alcuni giocatori che devono ancora disputare i propri match di secondo turno a causa del maltempo. Sinner e Arnaldi sfidano rispettivamente Tabilo e Davidovich Fokina per un posto nei quarti. Il primo azzurro sarà Cobolli, in campo per il suo match di 2° turno contro il francese Rinderknech: se dovesse vincere tornerebbe in campo nella notte italiana contro il vincente di Hurkacz-Kokkinakis. Il Canada Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW