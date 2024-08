Sinner: "Non ho paura per l'anca, sto bene"

Il numero 1 al mondo parla prima del torneo di Cincinnati. Dopo l'eliminazione ai quarti di Montreal con Rublev e la paura di nuovi problemi all'anca, Sinner ha rassicurato in conferenza: "Quasi una settimana senza allenarmi, poi ho giocato più del solito, sapevo che poteva avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Mi sento bene, non vedo l'ora di tornare in campo". Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

