Paolini si ferma negli ottavi: avanza Andreeva

Stop negli ottavi per l'azzurra, battuta in rimonta da Andreeva nel remake della semifinale del Roland Garros. Jasmine, in affanno dopo i tanti match giocati nelle ultime settimane, paga gli errori commessi tra il secondo e il terzo set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER AI QUARTI SENZA GIOCARE