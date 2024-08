US Open, lunedì via alle quali con 7 italiani

Inizieranno lunedì le qualificazioni degli US Open, ultimo Slam dell'anno in programma dal 26 agosto all'8 settembre. A Flushing Meadows sono sette gli azzurri - tra uomini (6) e donne (1) - che andranno a caccia di un posto nel tabellone principale che verrà sorteggiato giovedì, giorno in cui si concluderanno le qualificazioni. Attesa in campo maschile per Mattia Bellucci, reduce dalla finale al Challenger di Cary, persa contro Safiullin. Vicino all'ingresso in top 100 (da martedì sarà n. 102 al mondo, nuovo best ranking), il 23enne dei Busto Arsizio debutterà contro l'americano Aidan Mayo, n. 287 della classifica mondiale. In tabellone anche Stefano Napolitano, Andrea Vavassori, Matteo Gigante, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino. Quest'ultimo affronterà l'argentino Diego Schwartzman, tra i migliori otto agli US Open nel 2017 e nel 2019 e all'ultima presenza a New York visto il ritiro annunciato per febbraio 2025. In campo femminile, invece, ci sarà soltanto Lucrezia Stefanini, impegnata contro la colombiana Emiliana Arango.