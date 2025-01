Djokovic agli ottavi: Machac battuto in 3 set

Il serbo non sbaglia e batte nel terzo turno degli Australian Open Tomas Machac 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Agli ottavi affronterà Jiri Lehecka, che ha battuto nel corso della giornata il francese Benjamin Bonzi in 3 set. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

TUTTI I RISULTATI