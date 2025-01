Sinner e altri tre azzurri: il programma di sabato

Sarà un sabato mattina a tinte azzurre a Melbourne con quattro italiani a caccia degli ottavi: Sinner, Musetti, Sonego e Paolini. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Sarà sabato italiano agli Australian Open. Quattro azzurri saranno impegnati a Melbourne Park, a caccia degli ottavi di finale. Riflettori puntati su Jannik Sinner che alle 9, in sessione serale sulla Rod Laver Arena, affronterà lo statunitense Marcos Giron, n. 46 della classifica mondiale. In contemporanea, sulla Margaret Court Arena, sarà in campo Jasmine Paolini contro l'ucraina Elina Svitolina. Impegnati anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il carrarino, reduce dalla convincente prestazione con Denis Shapovalov, sfiderà Ben Shelton, già battuto due volte in carriera. Il torinese, invece, che al 2° turno ha eliminato Joao Fonseca, farà i conti con l'ungherese Fabian Marozsan, mai andato oltre il 3° turno in uno Slam.