Il bambino di 7 anni è stato protagonista nella sfida tra Carlos Alcaraz e Nuno Borges, prendendo parte al lancio della monetina prima dell'inizio del match. Al termine della sfida, Alcaraz lo ha invitato con lui in conferenza stampa. I due, infine, si sono salutati con una promessa.

L'incontro post partita

Finita qui? No! Al termine del match, infatti, il piccolo John ha aspettato Alcaraz per un autografo. Lo spagnolo lo ha invitato con lui in conferenza stampa: "Vuoi venire con me? Ti mostro cosa dobbiamo fare noi tennisti al termine di ogni sfida". E così il piccolo John si è posizionato in prima fila mentre il n°3 del seeding rispondeva alle domande dei giornalisti. I due, infine, si sono salutati con una promessa: "Spero di vederti un giorno giocare qui" – ha detto Alcaraz –. La risposta di John? "Sicuramente ci sarò". Intervistato da Sky Sport, alla domanda su che voto dà a questa giornata, John ha risposto: "Un milione! Sono super felice! ".